ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز زيارة المقابر أثناء فترة الحيض؟.. الإفتاء تجيب

الأحد 24/يناير/2021 - 05:15 م
هل تجوز زيارة المقابر
هل تجوز زيارة المقابر أثناء فترة الحيض.. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمود ضاحي
هل تجوز زيارة المقابر أثناء فترة الحيض؟..  سؤال ورد إلى محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز ولكن تدعو للميت وتستغفر له بالإضافة للصدقات ما عدا قراءة القرآن.

الأزهر يوضح حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.

وأوضح المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه في حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

وأضاف أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

البحوث الإسلامية يوضح حكم زيارة المرأة للمقابر وهي حائض
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم زيارة المرأة للمقابر وهي حائض؟".

ردت لجنة الفتوى: "الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، فقد ذهب الجمهور إلى أنها جائزة، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.

ويستدل على جواز الزيارة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.

وتابعت اللجنة: "يدل له كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟

أحكام زيارة القبور وماذا يقال عندها؟

حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. وأفضل دعاء للميت

حكم زيارة القبور للنساء الحائض .. البحوث الإسلامية يوضح

حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر .. أمين الفتوى يوضح

كيفية قراءة القرآن للحائض.. شاهد نصيحة أمين دار الإفتاء للسيدات

ترشيحاتنا

كفاية عبث.. أمير مرتضى يهاجم اتحاد الكرة بسبب تخفيف عقوبة الشناوي

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى «وقف قنوات المهرجانات» على اليوتيوب

لا مثيل له.. سر الهرم المصري العائم في صحراء الفيوم

15 دعاء للمريض بالشفاء عند سماع أذان المغرب ..ردده من الآن

وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة منذ إنشائها

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة