هل يحرم على المرأة الحائض زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب

ردت لجنة الفتوى: "الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، فقد ذهب الجمهور إلى أنها جائزة، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.ويستدل على جواز الزيارة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.وتابعت اللجنة: "يدل له كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر بها تبكي عند قبر، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر".ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل صاحبه: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور؟.وأجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الشرع الحنيف أجاز لنا زيارة القبور، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" والجواز هنا للمرأة والرجل.وأضاف "علام"، أن الطهارة ليست شرطًا فى زيارة القبور وعليه فالمرأة الحائض يجوز لها أن تزور القبور والالتزام بآدابها.ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مضمونة " هل زيارة المرأة للمقابر حرام ؟ "وأضاف "الورداني" في إجابته عن السؤال قائلا، إن المرأة إذا التزمت بالآداب الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى عند زيارة القبور، فلا يقع عليها أي ذنب في ذلك.وأشار أمين الفتوى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" لافتا إلى أن هذا الحديث تأكيدا على أن زيارة القبور للمرأة ليس حرام شرعا.