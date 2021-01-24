سؤال برلماني بشأن خطة وزارة "الري" لترشيد استهلاك الماء

وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، سؤالًا للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، بشأن خطة الوزارة لترشيد استهلاك الماء.





وأضافت "عبدالناصر" في تصريح لها، اليوم الأحد، أنه يتم استهلاك مياه الشرب في أغراض من المفترض ألا يتم استهلاكها فيها، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون هناك مشروع لعمل عدادات مياه لكل وحدة سكنية، للمحافظة على الماء وعدم تجميعها في العمائر بالمناطق السكنية، مؤكدة أن في هذا الأمر ظلم لبعض المواطنين في الوقت الذي هناك إهدار كبير للماء من جانب أخرون بدون وجه حق.





كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن خطة الوزارة بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد، التي تعتبر ثلت مساحة مصر، وبها مياه جوفيه كثيرة.





وأشارت "عبدالناصر" إلي أن الوزير تحدث خلال إلقاءه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، عن فكرة عمل الآبار بالطاقة الشمسية، لافتة إلى أن هناك مطالبات كثيرة من قِبل المواطنين بتقسيط ألواح الطاقة الشمسية ليستطيعوا استخدامها والحصول علي طاقة نظيفة بدلًا من استخدام الديزل.