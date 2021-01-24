ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سؤال برلماني بشأن خطة وزارة "الري" لترشيد استهلاك الماء

الأحد 24/يناير/2021 - 05:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، سؤالًا للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، بشأن خطة الوزارة لترشيد استهلاك الماء.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريح لها، اليوم الأحد، أنه يتم استهلاك مياه الشرب في أغراض من المفترض ألا يتم استهلاكها فيها، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يكون هناك مشروع لعمل عدادات مياه لكل وحدة سكنية، للمحافظة على الماء وعدم تجميعها في العمائر بالمناطق السكنية، مؤكدة أن في هذا الأمر ظلم لبعض المواطنين في الوقت الذي هناك إهدار كبير للماء من جانب أخرون بدون وجه حق. 

كما تساءلت عضو مجلس النواب، عن خطة الوزارة بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد، التي تعتبر ثلت مساحة مصر، وبها مياه جوفيه كثيرة. 

وأشارت "عبدالناصر" إلي أن الوزير تحدث خلال إلقاءه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، عن فكرة عمل الآبار بالطاقة الشمسية، لافتة إلى أن هناك مطالبات كثيرة من قِبل المواطنين بتقسيط ألواح الطاقة الشمسية ليستطيعوا استخدامها والحصول علي طاقة نظيفة بدلًا من استخدام الديزل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بديلا عن الكهرباء.. الطاقة الشمسية تغزو واحات الوادي الجديد.. شاهد

وزير الرى: مشروعات التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية نموذجًا ناجحًا

بما فيها أثيوبيا..وزير الري: مصر نفذت سدودًا وآبارًا ومحطات طاقة ومعامل فى افريقيا

ترشيحاتنا

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

وصورة كارت المتابعة.. ننشر صور حقنة لقاح كورونا لأطباء مستشفى أبو خلفية وإقرار الموافقة

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

الإسماعيلي ينتظر موافقة باتشيكو للتعاقد مع أحمد عيد ومحمد عبد الغنى

هاتريك أوكويي يقود إنبي لفوز مثير على البنك الأهلي في الدوري

تسجيلات بصوت العندليب .. هل تزوج عبد الحليم من سعاد حسني؟ "القصة الكاملة"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة