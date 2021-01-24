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محافظات

جهاز البيئة بسوهاج ينفي ظهور سحب دخان نتيجة حرق مخلفات محصول القصب

الأحد 24/يناير/2021 - 06:05 م
محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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ا ش ا
نفى مدير فرع جهاز الشئون البيئة بمحافظة سوهاج محمد عيسى ظهور سحب من الدخان الكثيف بمراكز المحافظة الجنوبية نتيجة قيام المزارعين بحرق مخلفات محصول القصب في مساحات واسعة من الأراضي.

وقال عيسى في تصريح له اليوم، إن "هناك لجان مشكلة من إدارات البيئة على مستوى المحافظة تقوم بالتعاون مع مديرية الزراعة والحماية المدنية والوحدات المحلية بمراقبة عمليات حرق مخلفات المحاصيل على مستوى 11 مركزا بالمحافظة، والإخطار الفوري في حال ظهور أي سحب من الدخان تلوث سماء المحافظة نتيجة عمليات الحرق".

وأشار إلى أنه تواصل مع هذه اللجان عقب ما تردد عن وجود سحب من الدخان تغطي سماء مراكز (جرجا ودار السلام والبلينا والمنشاة)، والتي تتركز فيها زراعة محصول القصب نتيجة قيام المزارعين بحرق مخلفات المحصول، حيث لم يثبت لهذه اللجان من خلال تواصلها مع غرف عمليات الوحدات المحلية والمجالس القروية وجود أي شكاوى أو إخطارات بظهور سحب دخان أو وجود أى أعمال حرق لمخلفات محاصيل، سواء كان قصب أو غيرة، كما جرى التواصل مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتى أكدت أنها لم تتلق أى إخطارات بظهور سحب دخان في سماء المحافظة.

وأكد عيسى أن كسر محصول القصب بالمحافظة لم يبدأ بعد، فأعمال كسر المحصول تبدأ مع تشغيل مصنع السكر بمركز جرجا، والذى سيبدأ العمل به يوم 28 يناير الجاري، وبعدها يبدأ المزارعون في كسر المحصول لتوريده إلى مصنع السكر ثم تنشيط لجان المراقبة البيئية لأعمال كسر المحصول لعدم حرق مخلفات القصب.

ولفت إلى موسم جمع محصول الذرة بالمحافظة هذا العام لم تنجم عنه أي مشاكل بيئية أو ظهور سحب دخان في سماء المحافظة نتيجة المراقبة والمتابعة المستمرة لأعمال الحرق، حيث تم تحرير أكثر من 400 محضر حرق، فيما يجري توعية المزارعين بنقل مخلفات المحصول من البوص إلى مصنع الخشب المضغوط بالمنطقة الصناعية بطهطا، والذى يحصل على 90% من مخلفات المحافظة من البوص.

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