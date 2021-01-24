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محافظات

مصرع طالب دهسا أسفل مقطورة جرار زراعي بشربين فى الدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 06:09 م
مصرع طالب
مصرع طالب
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همت الحسينى
لقى طالب مصرعه دهسا أسفل مقطورة جرار زراعي أثناء ركوبه كوسيله مواصلات بقرية " كفر الترعة القديم " مركز شربين بمحافظة الدقهلية    .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ببلاغ  لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول "محمد السيد محمد توفيق "15 عاما طالب ، ومقيم قرية " كفر الترعة القديم " دائرة المركز  مصابا بجرح تهتكى بكيس الصفن ، ونزيف حاد واشتباه كسر بالحوض وبعظمة الفخذ الأيمن ( إدعاء حادث طريق) وتم تحويله الى مستشفى المنصورة الدولي وتوفى عقب وصوله.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ  والفحص وبسؤال والده "  السيد توفيق السيد"  ٤٢ عاما ، عامل ، ومقيم بذات القرية  قرر بأنه أثناء إستقلال نجله لجرار زراعى بمقطورتان ( بدون لوحات معدنية) كوسيلة مواصلات ، قيادة "  سليمان السيد ابراهيم سليمان" 31 عاما مزارع ، ومقيم بذات القرية  ، سقط أرضا أسفل إطارات مقطورة الجرار الزراعى مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياتة، واتهم قائد الجرار الزراعى بالتسبب فى الحادث .

وبسؤال قائد الجرار الزراعى ، إعترف بارتكاب الواقعة دون قصدا منه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤١٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين ، وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .
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