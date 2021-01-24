مصرع طالب دهسا أسفل مقطورة جرار زراعي بشربين فى الدقهلية

لقى طالب مصرعه دهسا أسفل مقطورة جرار زراعي أثناء ركوبه كوسيله مواصلات بقرية " كفر الترعة القديم " مركز شربين بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ببلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول "محمد السيد محمد توفيق "15 عاما طالب ، ومقيم قرية " كفر الترعة القديم " دائرة المركز مصابا بجرح تهتكى بكيس الصفن ، ونزيف حاد واشتباه كسر بالحوض وبعظمة الفخذ الأيمن ( إدعاء حادث طريق) وتم تحويله الى مستشفى المنصورة الدولي وتوفى عقب وصوله.





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وبسؤال والده " السيد توفيق السيد" ٤٢ عاما ، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء إستقلال نجله لجرار زراعى بمقطورتان ( بدون لوحات معدنية) كوسيلة مواصلات ، قيادة " سليمان السيد ابراهيم سليمان" 31 عاما مزارع ، ومقيم بذات القرية ، سقط أرضا أسفل إطارات مقطورة الجرار الزراعى مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياتة، واتهم قائد الجرار الزراعى بالتسبب فى الحادث .



