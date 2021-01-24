وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من السلع الإستراتيجية مثل القطن والقمح والأرز

قال الدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المحور الثاني من محاور تعزيز الأمن الغذائي يتمثل في التوسع الرأسي فقد سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة، وتم استنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية، بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الاستراتيجية التالية ، مع التفضل بالاحاطة أن فترة استنباط وانتاج الصنف يستغرق فى المتوسط 3 سنوات.





واوضح انه بالنسبة لمحصول القمح فتم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب علمًا بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح .





وأشار بالنسبة لمحصول الأرز، تم إستنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بانتاجية الفدان من 4.5 الى 5 طن ، مما أدى الى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاجية الفدان .





ولفت بخصوص محصول الذرة الصفراء فقد تم إستنباط وتسجيل 3 هجن جديدة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردب.





وعن محصول الفول البلدى فقد تم أستنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان ، بالإضافة إلى أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.





وفيما يخص القطن قال وزير الزراعة أنه تم استنباط وتسجيل عدد 3 أصناف جديدة وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحري) ، جيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى ) ، جيزة 96 (صنف فائق الطول للوجه البحري) ، وجاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي). وتصل انتاجية هذه الأصناف من 8 - 10 قنطار للفدان.





واكد أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية الذي سينعكس ايجابيًا على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.



