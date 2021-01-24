معاهد زويل البحثية: اللقاحات آمنة.. والدولة لن تخاطر بحياة أي مواطن





جاء ذلك فى مداخلة مع "اكسترا نيوز"، تعليقا على بدء تطعيم الأطباء بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الأطباء خط الدفاع الاول فى مواجهة فيروس كورونا.





وقال مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، إنه سيتم تطعيم المرضى الذين يعانون من مشاكل فى المناعة، مثل مرضى السرطان، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة، مما يقلل فرص انتشار فيروس كورونا.





وأكد مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، أن الخطة التى تتبعها وزارة الصحة فى توزيع لقاح كورونا، هى الخطة المتبعة عالميا.





وطالب الدكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، المواطنين بالثقة فى اللقاحات الموجودة حاليا، مؤكدا أنها آمنة من منظور علمى بحت، وأن الدولة لن تخاطر بحياة اى مواطن.





وزفّت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، بشرى سارة للمواطنين بشأن تصنيع مصر للقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة انه خلال أسابيع قليلة سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك.

وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم التفاوض مع شركات عالمية تقوم بتصتيع لقاحات فيروس كورونا المستجد للبدء معهم مجال التصنيع، لافتة إلى أن هذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية أيضا.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها 27 محافظة جميعها بها مراكز لتلقى لقاحات كورونا للمواطنين، بينما الاطقم الطبية سيتم تطعيمها داخل مستشفياتها التابعة للوزارة.

قال الدكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن الدولة المصرية لم تبخل بجهد، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا.