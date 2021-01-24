محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير عدد من المشروعات الخدمية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات الجارية بالمحافظة واستهل جولته بمشروع تطوير طريق المنصورية للوقوف على مستوى تنفيذ الأعمال حيث وجه الشركة المنفذة بمراعاة توفير أماكن لانتظار السيارات وسرعة الانتهاء منها والاهتمام بوضع لمسات جمالية للطريق ودعمه بغرف خدمات إضافية لخدمة المترددين عليه وزيادة عدد دورات المياه العامة ودعم المنطقة بمنظومة كاميرات متكاملة مع الاهتمام بالشكل الحضاري للجزيرة الوسطى حفاظًا على الرؤية البصرية لدى المواطن والسائحين ووجه بزيادة عدد الأكشاك الحضارية لاستثمار العائد منها وأنه سوف يتابع تلك الأعمال أول بأول.





كما تفقد المحافظ شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا ) توسعة مشددا بالحفاظ على الالتزام بخطوط التنظيم واستكمال أعمال تحويلات المرافق والتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق الى جانب رفع المخلفات الناتجة عن اعمال ازالة العقارات وتجميل جوانب العقارات المطلة على الطريق ليظهر الطريق بمظهر حضارى لائق كما استمع لشكاوى عددًا من المواطنين موجها بسرعة صرف التعويضات لكافة المواطنين المنزوع ملكية عقاراتهم ومشيرًا ان المحافظة تنفذ مشروع قومى لخدمة المواطنين ويجب ان يكون بمواصفات تليق بمصر الجديدة التى تؤسس حاليا.





ووجه بإزالة كافة العراقيل التى قد تواجه اعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المحددة لها.





كذلك تفقد المحافظ مشروع تطوير كورنيش المريوطية لمتابعة أعمال التطوير به موجها الشركة المنفذة بضرورة إنشاء أرصفة للمشاة انطلاقا من مبدأ ان الرصيف حق للمشاة بالإضافة الى رفع كفاءة اعمدة الانارة بالطريق بمحيط الدائرى ووجه رئيس حى الهرم والطالبية بإنهاء أعمال دهان الأعمدة بطريق المريوطية ورفع الاتربة من جانبي الطريق ونقل غرفة للكهرباء قد تعيق أعمال التوسعة ومراجعة اماكن الجراجات المتواجدة أسفل العقارات والمداخل والمخارج الخاصه بهم كما وجه باغلاق كوبرى مشاه الجارى تطويرها لما يمثله من خطورة على المواطنين بطريق المريوطية.





وطالب المحافظ المكتب الاستشارى بعمل تصور لتطوير مدخل المريوطية اسفل الطريق الدائرى اتجاه سقارة كونه بداية طريق سقارة السياحى .

شدد المحافظ على أهمية تطوير شارع ترسا باعتبارة محور مرورى مهم للمترددين على الطريق مشددا على انشاء ارصفه للمشاة بشارع ترسا وانشاء جزيرة وسطى بطول الشارع .





كما تفقد المحافظ شارع خاتم المرسلين لمتابعه اعمال زيادة عدد الحارات المرورية ونسب النتفيذ موجها مديرية الطرق بعمل دراسة متكاملة وتخطيط سليم لاعمال تطوير شارع خاتم المرسلين موجها رئيس حى العمرانية بضرورة الانتهاء من إزالة التعديات على حرم الطريق خاصه بعد تعويض قاطنيها مع مراعاة تحقيق عرض الشارع 40 م تقريبا .





ومن جهه اخرى ابدى عدد كبير من المواطنين خلال لقاءهم محافظ الجيزة خلال الجوله سعادتهم البالغة بما يتم من تطوير فى محافظة الجيزة مطالبين بان تمتد اعمال التطوير على جميع أحياء ومراكز المحافظة .



