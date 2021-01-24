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فن

الحب كله.. حسن الرداد في صورة مع والدته قبل وفاتها.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
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سيد احمد
استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه  على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلق حسن الرداد على الصورة قائلا " الحب كله ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته  - الله يصبرك

وقد أعلن حسن الرداد منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 


يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

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