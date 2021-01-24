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العرقسوس والبصل.. أستاذ كبد يعدد فوائد الأعشاب في مواجهة كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:49 م
العرقسوس
العرقسوس
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن وصفات طبيعية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن عشب العرقسوس والثوم والبصل تساعد على رفع المناعة والوقاية من كورونا.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الجنسنج الهندي والزعتر والقرفة من الأعشاب التي تقوي المناعة وتقي من كورونا".

وأكد أستاذ الكبد، أن البصل الأخضر والشاى الأخضر والتفاح الأخضر يقى من كورونا ويساعد فى الشفاء السريع.

ولفت إلى أن قدرة الأعشاب على رفع المناعة والوقاية من كورونا منشورة في أبحاث ومجلات علمية وعالمية.

وأوضح أن جميع العقارات والعقاقير مستخلصة من الأعشاب، والأعشاب هذه تساعد فى تقليل أعراض كورونا، وجميع هذا الكلام مثبت علميا، وحتى هذه اللحظة لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا، ولكن هناك عوامل مساعدة لتقوية المناعة وتقليل الأعراض للمصاب بفيروس كورونا.

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