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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن مواعيد مقابلات شباب العلماء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر

الأحد 24/يناير/2021 - 06:56 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء المقابلات الشفوية للأئمة المرشحين لبرنامج ( شباب العلماء) بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 31  يناير وحتى يوم الخميس 4 فبراير وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في ضوء التفعيل المستمر للبروتوكول المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر للنهوض بالمستوى العلمي للأئمة وجميع العاملين بالأوقاف.

وطالبت الوزارة أصحاب الأسماء المعلنة الحضور في المواعيد المقررة ، مع ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية ، وهم :


يوم الأحد  الموافق 31  / 1 / 2021م :

مالاسمالمديرية
1.احمد رشاد احمد شعبانالاسكندرية.
2.حمادة حامد كامل موسيالاسكندرية.
3.سعد محمد سعيد يونس الفقيالاسكندرية.
4.سمير هاشم محمد بدويالاسكندرية.
5.عبد الله عبد الناصر عبد القادرالاسكندرية.
6.محمود احمد محمود محمد الحلبيالاسكندرية.
7.احمد رياض احمد عشريالاسماعيلية.
8.صلاح احمد عبد السلام حسنالاسماعيلية.
9.أحمد خلف أحمد عبدالرحيمأسوان .
10.عبد الرحمن محمد أحمد حسينأسوان .
11.عبد القوى حسنى حسن بكرىأسوان .
12.محمد جاد محمد مغربيأسوان .
13.محمد عبد الصالح محمد عبد الصالحأسوان .
14.محمود إبراهيم على حسينأسوان .
15.محمود عبد الرازق محمد إسماعيلأسوان .
16.أحمد عبد التواب عبدالله ديابأسيوط .
17.أحمد محمد سيد بدوىأسيوط .
18.احمد مصطفى عبد المنعم محمدأسيوط .
19.شريف أحمد محمد نعمانأسيوط .
20.عثمان أحمد حسين فراجأسيوط .
21.محمد شرف الدين احمد محمدأسيوط .
22.مصطفى محمود أحمد جلالأسيوط .
23.ياسر جمال ثابت قطبأسيوط .
24.احمد محمد علي محمدالأقصر .
25.عمر احمد محمود سعدالأقصر .

   يوم الاثنين  الموافق 1/ 2 / 2021م :

مالاسمالمديرية
1.عمرو مصطفى عبد الوهاب عبد الجليلالأقصر .
2.محمد حسان محمد أحمدالأقصر .
3.محمد علي أبو الوفا جاد الربالأقصر .
4.محمد مختار عبد الله السيدالأقصر .
5.حسام الدين محمود عبد المنعمالبحر الأحمر .
6.رمضان محمد أحمدالبحر الأحمر .
7.سالم خلف الله سالمالبحر الأحمر .
8.شعبان محمد علي إبراهيمالبحر الأحمر .
9.محمود محمد مصطفى عبد ربهالبحر الأحمر .
10.أحمد محمد عبد الحميد كشكالبحيرة.
11.علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيمالبحيرة.
12.محمد سعيد محمد هريديالبحيرة.
13.محمد محمد علي العطارالبحيرة.
14.مصطفى عبده قطب سلامهالبحيرة.
15.أحمد عبد النبي بركات عيسىبني سويف .
16.جابر محمد محمود فخر الدينبني سويف .
17.عمر صابر عبد الله عبد الوهاببني سويف .
18.محمد شعبان خميس أبو الليلبني سويف .
19.مصطفى فوزي زكي محمدبني سويف .
20.وائل أحمد سيد عبد العالبني سويف .
21.خالد عبده سباعبور سعيد.
22.عادل عبد الفتاح النبوي إبراهيمبور سعيد.
23.عبد القادر عبد الله سليمبور سعيد.
24.عبد الله جاد الإمامبور سعيد.
25.أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمدجنوب سيناء .

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