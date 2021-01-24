بالأسماء.. الأوقاف تعلن مواعيد مقابلات شباب العلماء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء المقابلات الشفوية للأئمة المرشحين لبرنامج ( شباب العلماء) بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير وحتى يوم الخميس 4 فبراير وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في ضوء التفعيل المستمر للبروتوكول المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر للنهوض بالمستوى العلمي للأئمة وجميع العاملين بالأوقاف.





وطالبت الوزارة أصحاب الأسماء المعلنة الحضور في المواعيد المقررة ، مع ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية ، وهم :







