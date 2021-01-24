أخبار نجوم تركيا.. توبا تصل إلى بودروم لبدء تصوير ابنة السفير.. أحداث الحلقة 28 من أنت أطرق بابى





وصلت الفنانة التركية توبا بويوكوستون إلى مدينة بودرم من أجل بدء تصوير مشاهدها في مسلسل ابنة السفير، بعد اعلان انضمامها إليه قبل أسبوع.





وأفادت تقارير بالصحف التركية بأن توبا بويوكوستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير.





بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.





وسبق وصرحت توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".













تصدرت الحلقة الـ 28 من مسلسل أنت اطرق بابي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات من عرضها على قناة فوكس التركية، حيث يعد مسلسل انت أطرق بابي Sen Çal Kapımı من المسلسلات الرومانسية التي يلقى متابعة واهتمام من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.





وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت منها زواج ايدا وسركان ولكن يواجهان مصاعب بسبب السيدة مديحة، إلا أن سركان سيتغلب على تلك المشاكل لكي يبقى مع أبدا.





- مواعيد عرض مسلسل أنت أطرق بابي:

مسلسل أنت أطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.





- قصة مسلسل أنت أطرق بابي :

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط، وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.









شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاندا ارتشيل في الصور مع كلبها مما جذب انتباه متابعيها.









وظهرت هاندا بإطلالة شتوية حيث ارتدت سويت شيرت باللون الابيض والاسود ووضعت قبعة باللون الفوسفوري مما تناسب مع إطلالتها.









ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا على وضع مكياج جذاب وجعلت إطلالتها مميزة.





وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها ولذلك هي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".