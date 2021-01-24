مع كلبها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هاندا ارتشيل في الصور مع كلبها مما جذب انتباه متابعيها.





وظهرت هاندا بإطلالة شتوية حيث ارتدت سويت شيرت باللون الابيض والاسود ووضعت قبعة باللون الفوسفوري مما تناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا على وضع مكياج جذاب وجعلت إطلالتها مميزة.





وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها ولذلك هي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".



