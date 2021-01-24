محمد صلاح.. هاشتاج فخر العرب يشعل تويتر.. ومغردون: هدف عالمي

مانشستر يونايتد في المباراة التي الفريقين في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج " فخر العرب " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :









تقدم محمد صلاح لفريقه ليفربول علي نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وأحرز محمد صلاح الهدف في الدقيقة ١٨ بعد تمريرة من روبيرتو فيرمينو ليتقدم لليفربول بهدف نظيف.

تصدر النجم المصرى محمد صلاح تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد تسجيله الهدف الاول فى مبارة ليفربول و