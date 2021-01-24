شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز

وجهت إدارة الأهلي صدمه شديدة لمسئولي بيراميدز بعد تمديد تعاقد الثنائي اليو ديانج وحمدي فتحي لمدة خمس سنوات .





وكشفت مصادر خاصة ان مسئولي بيراميدز تفاوضا مع وكيل ديانج لتوفير عقد إحتراف خارجي علي أن يعود للفريق السماوي بعدها.





وقالت المصادر ان ديانج أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بما حدث معه في ظل شعوره بالراحة الشديدة داخل الأهلي وعلاقته الجيدة بالفريق .





واوضحت المصادر ان محمود الخطيب رئيس النادي علم بالأمر فأتفق مع لجنة التخطيط علي تمديد وتعديل تعاقد اللاعب بحيث يحصل في الموسم الحالي علي 700 ألف دولار تزيد 100 الف دولار سنويا حتي 2025 .



