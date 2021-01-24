ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز

الأحد 24/يناير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وجهت إدارة الأهلي صدمه شديدة لمسئولي بيراميدز بعد تمديد تعاقد الثنائي اليو ديانج وحمدي فتحي لمدة خمس سنوات .

وكشفت مصادر خاصة ان مسئولي بيراميدز تفاوضا مع وكيل ديانج لتوفير عقد إحتراف خارجي علي أن يعود للفريق السماوي بعدها.

وقالت المصادر ان ديانج أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بما حدث معه في ظل شعوره بالراحة الشديدة داخل الأهلي وعلاقته الجيدة بالفريق .

واوضحت المصادر ان محمود الخطيب رئيس النادي علم بالأمر فأتفق مع لجنة التخطيط علي تمديد وتعديل تعاقد اللاعب بحيث يحصل في الموسم الحالي علي 700 ألف دولار تزيد 100 الف دولار سنويا حتي 2025 .

كما أنهت إدارة الأهلي تمديد تعاقد حمدي فتحي خمس مواسم أيضًا ووقع اللاعب علي بياض دون أن يتحدث في أي تفاصيل مالية .
شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز
شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز
شاهد.. الأهلي يوجه صدمة شديدة لبيراميدز
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يتعاقد مع محمد علاء لـ4 مواسم

يشبه لوجو مانشستر سيتي .. بيراميدز يعلن عن شعاره الجديد استعدادا للدوري

التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا لـ الأهلي

ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

وكيل والتر بواليا يكشف لـ صدى البلد جنسية اللاعب بعد انضمامه للأهلي

يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

ترشيحاتنا

انتبهوا.. أحمد موسى يحذر المواطنين: ضغوط كبيرة على مصر من الغد

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

بعد تعافيه من كورونا.. اتحاد الكرة يستدعى الحكم أحمد الغندور للتحقيق

البنك الزراعي: إعفاء نهائي لكامل المديونية الأقل من 25 ألف جنيه

وزيرة الصحة: هؤلاء سيدفعون ثمن لقاحات كورونا لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة