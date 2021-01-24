عادل العدوي: كل دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن كل دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا وذلك لزيادة الطلب.





وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا أمر جيد، وليس بغريب على القيادة السياسية، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا".





ونوه إلى أن حملة 100 مليون صحة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار لفيروس سي، مشيرا إلى أن الحذر واجب مع فيروس كورونا رغم البدء في التطعيم.



