محافظ أسيوط: 2 مليون مواطن يستفيدون من التنمية التي تحدث في المحافظة

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن ما يتم على أرض أسيوط من مشروعات يقدم خدمات للمواطنين في جميع المجالات.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 60 قرية في محافظة أسيوط تدخل خطة التطوير بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى و90 قرية في المرحلة الثانية.





ولفت عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى أن أكثر من 2 مليون مستفيد من التنمية التي تحدث في محافظة أسيوط.





وواصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا - بديوان عام المحافظة - بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



