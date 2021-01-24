دار الإفتاء تنعي الدكتورة عبلة الكحلاوي: أسست أكبر جمعية في الأعمال الخيرية

نعت دار الإفتاء، ا لداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي ، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.









وقالت دار الإفتاء: « ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».







