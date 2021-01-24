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ديني

دار الإفتاء تنعي الدكتورة عبلة الكحلاوي: أسست أكبر جمعية في الأعمال الخيرية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد صبري عبد الرحيم
نعت دار الإفتاء، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.


وقالت دار الإفتاء: «ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».


وتوجهت بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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