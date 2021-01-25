ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير توفيق: ديانج وفتحي ليس آخر تمديد.. وهذا موقفنا من عروض يناير للاعبي الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:14 ص
أمير توفيق مدير التعاقدات
أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي
Advertisements
حسام الحارتي
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن سياسة النادي الفترة الماضية تؤكد على عدم خروج لاعب على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي.

وقال أمير توفيق تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ،:" مشوار  الفريق في كأس العالم للأندية سيكون صعبا بالتأكيد ولكن الأهلي يسعى لتشريف الكرة المصرية والأفريقية في مونديال الأندية. 

وتابع: الأهلي لن يذهب لمونديال الأندية للاحتفال.

وعن وجود عروض لأي لاعبين في يناير الجاري: "تلقينا عروضا لبعض لاعبي الأهلي في يناير ولكن من سيفكر في الرحيل قبل مونديال الأندية.

وأضاف مدير تعاقدات الأهلي: لا توجد أزمة لدينا في حراسة مرمى الأهلي كما يحاول البعض أن يردد وعلي لطفي من الحراس المتميزين جدا.

واستكمل: موسيماني لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي. 

وأكد أمير توفيق: هناك خطوات جديدة في ملفات تمديد عقود اللاعبين بالأهلي.  

واتم توفيق حديثه: حسمنا اليوم ملف التمديد لحمدي فتحي وديانج والبقية سوف تأتي وفق تكليفات لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فشل صفقة سيرينو.. كواليس الساعات الأخيرة فى الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

ملف طبي شامل للاعبي الأهلي استعدادا لمونديال الأندية

امير توفيق يكشف عن تيشيرت النادي الأهلي الجديد.. صورة

شاهد.. أسرة مدرب حراس الأهلي في التدريبات بـ التتش

نحترم ونساند نادي الزمالك.. أمير توفيق يتحدث عن صفقات الأهلي

مبدئية.. الأهلي يرسل قائمة بـ30 لاعبا للمشاركة في مونديال العالم

ترشيحاتنا

مونديال اليد.. السويد إلى دور الثمانية بصحبة مصر

عمرو أديب يبكي رحيل عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن وزارة الإسكان

ماذا قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي عن لقاء الله؟

روسيا تستفز إدارة بايدن بهذه الخطوة

الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة