حكم عمل المرأة.. المؤلفات العلمية للدكتورة عبلة الكحلاوي

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.









المؤلفات العلمية للدكتورة عبلة الكحلاوي:

المرأة بين طهارة الباطن والظاهر دراسة فقهية مقارنة الطبعة الثالثة.

الحج والعمره وأهم قضايا المرأة دراسة فقهية مقارنة.

قبس من هدى القرآن الكريم والسنة دراسة فقهية مقارنة.

حكم عمل المرأة والحدث طبعه اليونسكو.

الخلع دواء من لا دواء له دراسه فقهية مقارنة.

البنوة والدعوة فى القرآن الكريم والسنه دراسة فقهية مقارنة.

التحريم المتعلق بالدم دراسة فقهية.

بنوك اللبن وبنوك التقوى دراسة فقهية.

فاعلية الزكاة فى حماية الاقتصاد والتنمية دراسة

العلاقات الروحية بين الزوجين والأحكام المشتركة دراسة

الزواج والطلاق والخلع فى المنظور الاسلامى كتاب بحثى نشر فى مجله البحوث

الجنائيه لعام 1995 .

السلام بين الأديان كتاب بحثى نشر وترجم إلى الألمانية والانجليزية.

مجموعه قصصيه رقم (1) مسافر بلا طريق.

مجموعه قصصيه رقم (2 ) الهانم زعيمة.

مجموعه قصصيه رقم (3) أمنت بالله تحت الطبع .

" قلبى معك " تم فى الكتاب تجميع كافه المشاكل والحلول التى عرضت على

قناة الرسال .





شهادات حصلت عليها





ليسانس تخصص دراسات اسلاميه ( فقه مقارن) سنه 1969

ماجستير بعنوان ( الشورى قاعدة فى الحكم الاسلامى ) بدرجه امتياز مع مرتبه

الشرف الأولى لسنه 1974

دكتوراه بعنوان ( نظام الحكم الاسلامى فى مقارن بالنظام المعاصره للشيوعيه

والرأسماليه ) امتياز مع مرتبه الشرف الأولى عام 1979 – 1980

درجه أستاذ مساعد عام 1985

درجه أستاذ مساعد عام 1996 – 1997

دبلوم دراسات فلسطينيه مركز الأهرام عام 1970 بمعهد الدراسات العربيه

خبرات العملية

عميد كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات جامعه الأزهر فرع بورسعيد .

أستاذ الشريعه الاسلاميه ( كليه الدراسات الاسلاميه) جامعه الأزهر والمشرف

على الدراسات الاسلاميه بكلية طب البنات ..سابقا

تولت ايضا

رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكليه التربية بمكة.

رئيس النشاط اللامنهجى الخارجيه بوزاره الأوقاف عام 1979 / 1989 .

مسئول العلاقات الخارجيه بوزاره الأوقاف عام 1970- 1973 .

محاضره بكليه التربيه بالرياض ( تدريس الاقتصاد الاسلامى) الثقافة الإسلامية

فقه الكتاب والسنه عام 1974 – 1975