الولايات المتحدة تسجل رقما كارثيا في وفيات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 24 مليونا و876 ألفا و261، بزيادة 171844 إصابة جديدة.





فيما سجلت المراكز 3414 حالة وفاة جديدة بالولايات المتحدة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 416010 حالات وفاة.





على صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطى حاجز ال34 ألفا.



