أحمد دويدار يكشف أسباب رفضه التوقيع مع الأهلي وتفضيل الزمالك

كشف أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك السابق، تفضيله التوقيع مع القلعة البيضاء عن الأهلي رغم العرض المادي الأكبر من المارد الأحمر,





وقال دويدار، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "نادي الزمالك اسم كبير، وتربيت في قطاع الناشئين، وبالنسبة لي حلم حياتي كان العودة للنادي".





وأضاف: "أعتقد عندما انتقلت إلى الزمالك كانت وقتها أقوى صفقة في آخر 15 سنة، وهذا بسبب أن هذه الفترة كان معظم اللاعبين ينتقلون للأهلي لأنه كان أكثر استقرارًا".





وتابع: "أنا كنت أول لاعب وقع للزمالك في الفريق الذي حصل على الدوري والكأس، من تعامل معي في الصفقة كان أحمد سليمان، وأقنعت معروف يوسف وخالد قمر الانضمام إلى الزمالك".





وواصل: "الأهلي عرض في هذا التوقيت مبلغ أكبر بكثير، ولكن أنا كانت أمنية حياتي العودة لنادي الزمالك، لأني تربيت في الزمالك".



