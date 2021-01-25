نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.









أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، اعتناقه الديانة المسيحية، في فيديو انتشر بصورة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.









أيد معظم الأمريكيين تعامل الرئيس الجديد جو بايدن، مع جائحة كورونا منذ اليوم الأولى له في البيت الأبيض، إلا أن ثلث الناخبين عارضوا قراره بإعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية.









أعلن وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجراندي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









أعلن الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









كشف مسئولون في البيت الابيض، عن عزم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اتخاذ قرار بفرض قيود على المسافرين من خارج الولايات المتحدة من البرازيل وأيرلندا والمملكة المتحدة و26 دولة أوروبية أخرى، اليوم الإثنين.











