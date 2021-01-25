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أخبار العالم

وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى تركيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:59 ص
وصول دفعة لقاح كورونا
وصول دفعة لقاح كورونا الصيني
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محمد علي
وصلت الدفعة الثانية للقاح الصيني لكورونا، إلى تركيا بعدما وصلت الجرعات الأولى من اللقاح الصيني في وقتٍ سابق.

وتقدر الدفعة الثانية بـ6.5 مليون جرعة من لقاح Covid-19 الذي طورته شركة سينوفاك بايوتيك الصينية إلى اسطنبول في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

تلقت تركيا 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك Sinovac في ديسمبر. 

ووافقت هيئة الدواء التركية على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ في 13 يناير، قبل أن تبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق في اليوم التالي.    

وقالت أنقرة في وقت سابق إن الصفقة مع سينوفاك تشمل 50 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19. 

وقامت تركيا حتى الآن بتلقيح أكثر من 1.25 مليون شخص، معظمهم من العاملين في مجال الصحة وكبار السن، وفقًا لوزارة الصحة التركية.  

وأوشكت البلاد على الانتهاء من تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وبدأت برنامج التطعيم المنزلي للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا في جميع المقاطعات الـ 81 .  

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