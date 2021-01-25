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رياضة

الحكام تستقر على إيقاف طاقم إدارة مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:36 ص
محمد يوسف حكم مباراة
محمد يوسف حكم مباراة الزمالك وأسوان
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عمرو الحلوانى


اتخذت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم قرارًا بإيقاف محمد يوسف، حكم لقاء مباراة فريق الزمالك وأسوان، التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز .

وقرّرت لجنة الحكام إيقاف محمد يوسف حكم الساحة بجانب إيقاف حكم الفيديو " الفار " لمدة شهر كامل عن إدارة أي مباراة في الدوري الممتاز بسبب الأخطاء التحكيمية التي تم الوقوع بها في مباراة الزمالك وأسوان .

وكان الزمالك أعرب في بيان رسمي عن استيائه من القرارات التحكيمية ضده في مباراة أسوان، وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض بعد عرقلة لاعب أسوان له.

وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم المونديالي جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن جهاد جريشة يقترب بقوة من إدارة المباراة وهو المرشح الأول لها ، ويأتي بعده في المرتبة الثانية محمد الحنفي.

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