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أخبار العالم

السعودية.. القصة الكاملة للعثور على جثة شابة مدفونة في الصحراء وسقوط المتورطين

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

ألقت أجهزة الأمن السعودية، أمس الأحد، القبض على مواطنين للاشتباه بتورطهما بقضية قتل شابة في العشرينات من عمرها، عُثر على جثتها مدفونة في منطقة صحراوية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله إن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بلاغًا من مواطنة عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 26 عاما.

وبحسب "سبق" أسفرت نتائج التحقيقات الأولية والمتابعة الأمنية، عن العثور على جثمانها مدفونًا في منطقة صحراوية تبعد مسافة  10 كلم عن المحافظة.

وتمكنت الشرطة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه بتورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، فيما يُجرى استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكانت تلك القضية قد أشعلت الرأي العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعمت شقيقة الفتاة، اختطافها من قبل شقيقها ويدعيان أحمد وناصر، قائلةً إنهما عمدا إلى قتلها خنقًا بعد خمسة أيام من اختفائها.

وأمس الأحد، قالت صديقة الفتاة، في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الضحية قتلت على يد شقيقها أحمد الذي قام بتحريض شقيقهما ناصر على خطفها، ومن ثم عمدا إلى قتلها خنقًا".

وحول ملابسات الجريمة وخلفياتها، ذكرت صديقة الضحية أنّ "زوجة أحمد وتدعى عنان، أعلمته بأنّ حساب قمر في سناب شات عام ولم تفعل فيه الخصوصية، الأمر الذي دفعه لارتكاب هذه الجريمة الشنعاء".

وأشارت إلى أنّ "الفتاة كانت تعاني من عنف شقيقيها وقساوتهما"، مضيفة: "يجب معاقبتهم بالموت، العين بالعين ويجب أنّ تكون الروح بالروح، حتى لو حصل أي تنازل عائلي عن هذه القضية". 




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