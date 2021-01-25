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أخبار العالم

تنديد ثلاثي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باستهداف الحوثيين للعاصمة السعودية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:56 ص
تنديد ثلاثي من ألمانيا
تنديد ثلاثي من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باستهداف الحوثيين لل
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، بيانا ثلاثيا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة محاولات الحوثيين شن هجمات الجوية على الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث: "تدين  فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشدة محاولة الهجمات الجوية على الرياض في 23 يناير 2021".

وأكد البيان الثلاثي على أن "انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما نلتزم به بشدة".

وأضاف: "نجدد تمسكنا الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

أعربت دولة الإمارات أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

وجددت الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة".

وأكدت الوقوف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
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