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محافظات

تطوير 41 قرية بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:37 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 41 قرية (بمركز الحسينية) تنفيذا لمبادرة تطوير القرى (حياة كريمة)، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لأهالينا في القرى.
 
وطالب المحافظ، الجهاز التنفيذي بالتعاون وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير بالقرى المختارة، لتقديم خدمات أفضل لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى معيشتهم.

وأكد محافظ الشرقية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة طبقًا للقانون، وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة قائلًا إن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لإنهاء هاذين الملفين الهامين للحفاظ على حق الدولة والشعب.
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