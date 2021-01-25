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محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.


وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة لإزالة مبنى مخالف بمساحة ١٢٠ مترا بقرية بني أيوب التابعه للوحدة  المحليه بالأسدية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق تمكنت من ضبط  أحد المواطنين المخالفين أثناء قيامه بأعمال بناء وصب خرسانة بالمخالفه على الطريق الرئيسي الزقازيق/ميت غمر وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية علي المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


وأكد المحافظ أنه شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على المقاهي والكافتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين، وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٥ شيشة من مقهي مخالف بمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات، وأسفرت عن مصادرة ١١ شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهى المخالفه لتقديمها الشيشة للمترددين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعة التزام المقاهي والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط ٢ مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية وتم مصادرة ٧ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات على المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدات المحلية (صفط زريق وبهنيا وقرموط صهبرة) وأسفرت الحملات عن ضبط  (٢٣) شيشة في (٥) كافتيريات بقرى فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وبهنيا وقريتي ابو عساكر وشبرا صورة التابعتين للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وكافتيريات بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأشار المحافظ الى أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية على المقاهي  لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.

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