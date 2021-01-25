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السيسي لـ شباب مصر: وطنكم يحتاج إلى سواعدكم وجهودكم الصادقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشباب مصر، قائلا: "إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم وجهودكم الصادقة لإستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية ولتحقيق آمال كل المصريين فى مستقبل مشرق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 69 اليوم، أنه وفى تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، ابعث رسالة شكر وعرفان لكل رجالها الساهرين على أمن مصر.


وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .


وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة.
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