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فن

لعدم التعزية في والدتها| غادة نافع تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حالة من الحزن تسيطر علي غادة نافع ، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة ، في الذكرى الأولى لوفاة والدتها في 16 يناير 2020.

وحلت غادة ضيفة علي برنامج ""theinsiderar" ، عبر تليفزيون دبي والتي أكدت أنها تعيش حالة من الحزن والصدمة بسبب رحيل والدتها ، والتي كدت بانها تشتاق اليها  ولا تشعر بالسعادة بسبب عدم وجودها حولها.

وتابعت: "ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة فعلا".

وعاتبت ابنة ماجدة الفنانة إسعاد يونس بعد عام من وفاة والدتها، وقالت: "مدام إسعاد بعتتلي رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".
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