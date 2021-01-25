تنفيذًا لقرار الحكومة.. ضبط 15447 شخصا غير مرتدين للكمامة





أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15447) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15292) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (155) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (588) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (210) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1220) أرجيلات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



