ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تنفيذًا لقرار الحكومة.. ضبط 15447 شخصا غير مرتدين للكمامة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:27 م
عدم الإلتزام بإرتداء
عدم الإلتزام بإرتداء الكمامات
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15447) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15292) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (155) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (588) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (210) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1220) أرجيلات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 21 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

227 مخالفة شيشة.. الداخلية: ضبط 19614 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

الداخلية: تحرير 16 ألف محضر لعدم ارتداء «الكمامة» خلال 24 ساعة

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 17357 شخصًا خلال 24 ساعة

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

برفقة ابنه.. محمد رجب ينشر صورته في المسجد النبوي الشريف

آبل تحذر من استخدام شواحن آيفون 12 اللاسلكية:خطر على مرضى القلب

هل اللقاح خدعة.. الصين تروج لنظريات المؤامرة عن كورونا وسط حملات التطعيم

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور