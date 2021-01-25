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محافظات

إحالة 3 موظفين بإدارة مخازن المنيا للتحقيق

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قرر العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، خصم 3 أيام من راتب 3 عاملين، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وإحالتهم للشؤون القانونية.

جاء ذلك أثناء مروره المفاجئ على مقر إدارة المخازن بمنطقة بين الشواني، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وتأدية العمل على أكمل وجه وبأفضل صورة ممكنة. 

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وتبين عدم تواجد 3 من العاملين بمقر العمل، وتركهم لمقر عملهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين قيامهم بالتوقيع بما يفيد الحضور ومغادرتهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وبدون خط سير او اذن مغادرة.

ووجه صلاح لجنة الانضباط بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العمل بالوحدات المحلية القروية والأحياء والإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك لمتابعة انضباط العمل والتأكد من مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما تابع رئيس المدينة سير العمل بالمركز الطبي المتطور بحي عرب المدينة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكد من توافر المستلزمات الطبية للمرضى والمترددين على المركز الطبي ومتابعة مدي كفاءة الأجهزة والمعدات الموجودة لرفع كفاءة أداء العمل بالمركز الطبي المتطور لخدمة المواطنين. 

وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.

كما وجه المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشددًا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام. 

مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة

و قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. 

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