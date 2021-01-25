أول تعليق من قطر على محاولة استهداف الحوثيين لـ الرياض

أعربت قطر، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض" من قبل الميلشيات الحوثية.





ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، قالت الدوحة في بيان صادر اليوم الاثنين: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة".





وأضافت أنها تعتبر هذه المحاولات "عملا خطيرا ضد المدنيين"، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.





ولاقت محاولات الحوثيين استهداف العاصمة السعودية، إدانات عربية ودولية، فأعربت الكويت والأردن والإمارات ومصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.



