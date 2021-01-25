محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بادارة قوات أمن بورسعيد وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة.





حيث قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الوطن ، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد، الي ادارة قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الشرطة حيث كان في استقبالة مدير امن بورسعيد وقيادات المديرية.





وأشاد محافظ بورسعيد، بالجهد الكبير الذى يقدمه رجال الشرطة الأوفياء فى بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان فى كافة ربوع المحافظة ، وكذلك جهودهم فى حملات إزالة التعديات والإشغالات، مضيفا أ ن رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتأمينهم للمشروعات الكبرى على أرض المحافظة.





ووجه محافظ بورسعيد، رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذى نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدًا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.





وفى ذات السياق وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٩ متمنيًا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.





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وقدم محافظ بورسعيد التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.





وأوضح محافظ بورسعيد ، إن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.





ودعا المحافظ جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم..



