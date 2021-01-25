قبل مواجهة نارية.. 3 أسباب تشعل مباراة الأهلي وبيراميدز

في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، يواجه النادي الأهلي غريمه بيراميدز في مواجهة صعبة لكل من الفريقين، لا تقف عند حسم الثلاث نقاط فحسب بل تمتد لجذور تاريخية قريبة ملتهبة بين الناديين داخل الملعب وخارجه.

وتتمتع مواجهات الأهلي وبيراميدز باهتمام كبير من جانب الجماهير على الرغم من أن نادي بيراميدز المُنشأ حديثا لا يمتلك جماهيرا داعمة له، لكنه يحظى بتشجيع ودعم منافسي الأهلي في المواجهات المباشرة.





ويدخل الاهلي وبيراميدز اللقاء بطموحات متباينة حيث يسعى الأهلي لتثبيت صدارته بينما يحاول بيراميدز صاحب المركز الخامس الدخول الى مربع الذهب بعد 4 تعادلات وهزيمة مُني بها في 8 مباريات خاضها في الدوري الممتاز.





وتحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز هذه المرة منافسة من نوع خاص نظرا لعدة أسباب سبقت المواجهة وحفزت كل فريق للانتصار على غريمه.





خطف نجوم الأهلي





تمكن نادي بيراميدز من خلال إغراءات مالية من خطف عدد من نجوم الأهلي وتغيير وجهاتهم إلى ارتداء الأزرق المزركش بدلا عن تي شيرت الأهلي وهو ما اعتبره بيراميدز انتصارا كبيرا على الأهلي خارج الملعب.





قوام بيراميدز الأساسي يعتمد على نجوم كبار لعبوا للأهلي أهمهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي، والذين انتقلوا لبيراميدز عقب جدل إعلامي وجماهيري واسع.





التاريخ المفقود للأهلي





لا تحمل مواجهات الاهلي وبيراميدز ذكريات سعيدة للأهلاوية الذين واجهوا وبيراميدز بمسماه الجديد في 5 مواجهات خسر الأهلي منها 3 مواجهات من بينها مواجهة في ربع نهائي كأس مصر موسم 2019 قبل أن يعود الأهلي ليثأر من نادي الأثرياء في الدور الأول بمسابقة الدوري الموسم الفائت ويتعادل معه في الجولة قبل الاخيرة ليفقده مركز الوصافة لصالح الزمالك.





ولكن إجمالا واجه الأهلي بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي والجديد، 10 مباريات حسم التعادل إثنين منها وتفوق كل فريق في 4 مواجهات على الآخر.





صراع الصدارة





بينما يلتهب صراع الصدارة بين الأهلي والزمالك يدخل إنبي اللقاء متأهبا لبداية جديدة في مسابقة الدوري الممتاز حيث يمنحه الفوز على الأهلي 3 نقاط ترفع رصيده غلى 17 نقطة في المركز الرابع متأخرا عن البطل والوصيف بفارق 3 نقاط فقط.





يحاول نادي بيراميدز الخروج من كبوته على حساب الاهلي بعد استقدام صفقات كبيرة بأرقام خيالية جعلت من عبدالله السعيد ورمضان صبحي أغلى اللاعبين في تاريخ الدوري المصري، لكن النادي لم يحقق لقبا واحدا ولم يكن له تواجد ملحوظ سوى في نهائي الكونفدرالية الذي خسره العام الماضي.





لكن حوافز الأهلي ودعم معنويات لاعبيه قبل الوصول الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للاندية قد تمنح اللاعبين فرصا أفضل لتحقيق الفوز على بيراميدز والثأر من المواجهات السابقة.