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رياضة

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن حقيقية طلب النادي ضم أحد لاعبي النادي الأهلي لتدعيم صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وقال "المصدر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": طلبنا لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، وهو حق للنادي الإسماعيلي وفقا لعقد إنتقال محمود متولي لاعب الإسماعيلي السابق والذي إنتقل للأهلي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، وكان هناك بند ينص على أحقية الإسماعيلي في الحصول على لاعبين من القلعة الحمراء".

وينتظر الإسماعيلي حسم إنتقال الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن لصفوف الدراويش في الفترة الجارية.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة حقيقية، في ظل تراجع أداء الفريق وترتيبه بجدول الدوري العام.

كان الاسماعيلي طالب بضم لاعبين من نادي الزمالك على سبيل الأعارة أبرزهم محمد عبدالسلام وأحمد عيد، من أجل خروج الاسماعيلي من كبوته.
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