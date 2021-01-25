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أخبار العالم

في دافوس 2021 .. رئيس الصين يطالب العالم برفض الحرب الباردة الجديدة والتصدي لكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:43 م
رئيس الصين
رئيس الصين
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على صالح
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 في دافوس بسويسرا بخطاب رئيسي حث فيه على تعميق التعاون بشأن جائحة كورونا - كوفيد 19 المستمر وتعزيز التعددية بين الدول.

ويأتي الخطاب في الوقت الذي تكافح فيه الدول جائحة الفيروس التاجي المستمر وتكافح مع الانكماش الاقتصادي الناجم عن قيود الإغلاق الوطني. 

وتتوقع التقارير إعادة ضبط العلاقات مع إدارة بايدن المعينة حديثًا وسط الحرب التجارية المستمرة، حسبما ورد في الحدث.

وقال الرئيس الصيني إن هناك حاجة لموازنة إجراءات كوفيد -19 مع التنمية الاقتصادية العالمية وكذلك للاقتصادات العالمية لتعديل نماذج النمو وتحسين هياكلها.


وأضاف "مسترشدًا بالعلم والعقل والروح الإنسانية، حقق العالم تقدمًا أوليًا في مكافحة كورونا، وتابع قائلا إن "الوباء لم ينته بعد، الشتاء لا يمكن أن يوقف قدوم الربيع، ولا يمكن للظلام أن يحجب نور الفجر".

كما دعا الدول إلى التخلي عن "التحيز الأيديولوجي" واتباع طريق مشترك من "التعايش السلمي والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع".

وقال الرئيس الصيني إن "الاختلاف في حد ذاته ليس مدعاة للقلق، وما يدق ناقوس الخطر هو الغطرسة والتحيز والكراهية".

وحث الرئيس الصيني الاقتصادات العالمية على تضييق الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، وكذلك تعزيز المساواة للسماح للناس بالاستفادة من فرص التنمية الاقتصادية.

كما دعا شي البلدان إلى تعزيز حوكمة الصحة العامة العالمية، مشيرًا إلى أن المشكلات العالمية لا يمكن حلها من قبل "أي دولة بمفردها"، مضيفًا أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) أمر حاسم لتعزيز الصحة العالمية.

وقال إنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية، مضيفا أنه يجب حل القضايا المتعلقة بالشؤون العالمية من خلال التشاور.

وتابع "إن بناء دوائر صغيرة أو بدء حرب باردة جديدة، ورفض الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض عمدًا الفصل أو تعطيل الإمداد أو العقوبات، وخلق العزلة أو القطيعة لن يؤدي إلا إلى انقسام العالم وحتى المواجهة"
 
واختتم الرئيس الصيني خطابه وحث القوى العالمية على تعزيز التعاون وتجنب المقاربات المنغلقة والحمائية في العلاقات الدولية.
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