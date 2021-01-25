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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:04 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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عمرو ابوبكر
يستضيف ملعب الدفاع الجوي غدا، الثلاثاء، مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز تجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس".

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، محمود كهربا

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تعادل بيراميدز أمام سموحة بهدف لكل منهما.

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