ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تبدأ رسميا أولى جولات المفاوضات مع روسيا في عهد بايدن

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي "نيكولاي باتروشيف"، ناقش مع رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، تمديد معاهدة "ستارت"، وآفاق تطوير التعاون في المجال الأمني.

وأصدر  مجلس الأمن الروسي، بيانًا قال فيه، إن "نيكولاي باتروشيف وجاكوب سوليفان ناقشا تمديد معاهدة الإجراءات الإضافية لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، إضافةً إلى آفاق تطوير التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن".

وأضاف البيان، أن المحادثة الهاتفية بين باتروشيف وسوليفان جاءت بمبادرة من واشنطن، في أولى جولات المفاوضات بين البلدين منذ تنصيب الرئيس جو بايدن.

وكانت الخارجية الروسية أعربت يوم الجمعة الماضي، عن ترحيبها باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.

وقالت إن موسكو مستعدة "دون تأخير لإجراء اتصالات من خلال وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة خمس سنوات في أقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أنه "من الضروري أن نقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، نظرا لأن المعاهدة تنتهي في الخامس من شهر فبراير 2021".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسكو: الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارًا بعدم تمديد معاهدة "ستارت ـ 3"

أول تعليق من الكرملين على إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها في تمديد معاهدة "ستارت 3"

عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا.. ماذا طلبت روسيا من بايدن؟

روسيا: أمريكا حولت معاهدة الحد من الأسلحة النووية إلى مساومة سياسية

سفير موسكو لدى واشنطن: يمكن أن نتعاون في سوريا بشرط احترام سيادتها

إدارة بايدن تقدم أول عرض إلى روسيا خاص بالأسلحة النووية

ترشيحاتنا

إعفاء المستشفيات الأهلية من رسوم 5 خدمات بنسبة 75 %.. تفاصيل

خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

وزير الداخلية الأسبق: البلتاجي كان يخطط ليعتلي كرسي الوزارة

ارتفاع جديد.. السعودية تسجل 213 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بـ كورونا

لعدم التعزية في والدتها| غادة نافع تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها