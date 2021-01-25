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محافظات

لسه الدنيا بخير..طالب هندسة يعثر على 20 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها .. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:56 م
طالب بهندسة طنطا
طالب بهندسة طنطا
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احمد علي
انتاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم الإثنين، حالة من السعادة، بسبب قيام شاب في كلية الهندسة بجامعة طنطا بإعادة مبلغ 20 ألف جنيه إلى صاحبها عقب العثور عليه بمحطة قطارات مركز كفرالزيات .

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وكشف احمد سعيد صاحب ال 21 عاما انه اثناء توجه لاستقلال القطار لانهاء اوراق خاصه بكليته فى هندسه بجامعة شبين الكوم عثر داخل محطه كفرالزيات علي كيس يحتوي حذاء ورزمه فلوس بلغت 20 ألف جنيه ".

و تابع " اتربيت  في بيتنا مع افراد أسرتي علي رفض الحرام وسعيت من خلال التواصل مع مسئولين بمحطه قطار مركز كفر الزيات وتواصلت هاتفيا مع صاحب الكيس " .

واضاف "بحثت عن صاحب المبلغ المالي وسلمته اياه ارضاء لله  دون اي صالح او طمع في اي شىء وكل الشكر لاهلي اللي ربوني على اني أكون عيني مليانه وألبي كافه احتياجاتي بالحلال" .

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