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برلمان

خطة النواب توافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:48 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة  فخرى الفقى، وبحضور وزير المالية محمد معيط  على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ونص مشروع القانون على التالي :- 
المادة الأولى

يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ ملياران جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

المادة الثانية

تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ ملياران جنيه فقط.

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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