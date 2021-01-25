"القابضة للمياه": صرف أبوخطوة بالبحيرة لا يقع ضمن اختصاصنا

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على شكوى أهالي عزبة أبو خطوة بالبحيرة لإدراج الصرف الصحي بالعزبة ضمن الخطة الحالية لتطوير صرف قرية سنهور المجاورة لها.





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أفادت بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.





وكشفت القابضة ان عزبة أبوخطوة تقع ضمن نطاق هيئة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ويواصل الأهالي استغاثتهم بوزارة الإسكان لإدراج مشروع الصرف بها ضمن خطة تطوير قرية سنهور بالبحيرة وخاصة ان أبوخطوة ويوسف معوض هما التابعتان الرئيسيتان لها ولم يتم إدراجهما.





ويتقدم الأهالي للشركة القابضة بالشكر على اهتمامهم بالشكوى والرد عليها في أقل من يوم منذ تلقيها من موقع صدى البلد الاخباري.









وللتواصل مع الأهالي على رقم : 01063720199









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