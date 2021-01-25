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ديني

الإعلام والأمن القومي.. صالون ثقافي بحضور وزير الأوقاف وعدد من الإعلاميين

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صالونه الثقافي بعنوان "الإعلام والأمن القومي" في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس القادم الموافق 28 / 1 / 2021م.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الثقافي، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط – رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار – رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، ووجدي زين الدين – رئيس تحرير الوفد.

وزير الأوقاف ضيفا على اللجنة الدينية
حل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضيفا، على لجنة الشئون الدينية والأوقاف التي عقدت بالبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة ، وحضور الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة ، والدكتور منصف نجيب وكيل اللجنة ، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة ، والنائب الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة ، وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف وبعض نواب المجلس الموقر ، لمناقشة مشروع قانون الوقف الخيري.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خير داعم في الحفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته ، مؤكدًا أن الوزارة قد استطاعت بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا الدعم تعظيم  عوائد الوقف في ظل عهد  الرئيس السيسي.

كما تسلمت وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية أعيانًا وقفية لم تكن في حوزة الوزارة أو الهيئة من قبل بأكثر من سبعة مليارات جنيه ، كما استطاعت تعظيم إيرادات وعائدات الوقف بأرقام قياسية غير مسبوقة من قبل ، وآخرها تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ هيئة الأوقاف في العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م بإذن الله تعالى ، حيث حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة للشهر السادس على التوالي ، وفِي صدد تحقيق رقم قياسي جديد هذا الشهر يناير ٢٠٢١ م بإذن الله تعالى.

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