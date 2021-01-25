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رياضة

تياجو سيلفا يكسر حاجز الصمت ويودع لامبارد برسائل مؤثرة.. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
خرج البرازيلي، تياجو سيلفا، لاعب نادي تشيلسي، عن صمته لأول مرة منذ رحيل مدربه "فرانك لامبارد" عن النادي.

ونشر المدافع البرازيلي على إنستجرام رسالة مؤثرة لتوديع لامبرد قائلا "أرغب فى شكرك على كل شيء وعلى التزامك بما قدمته معي منذ وصولي إلى هنا ".

وأضاف:" كما أخبرتك، أشعر وأنني عملت معك لـ 10 أعوام!! شكرًا لك على كل شيء يا أسطورة ".

وقال سيلفا البالغ 36 عاما، في تصريحه لصحيفة "ديلي سبورت" إن لامبرد أسطورة لنادي تشيلسي كلاعب، وكان من الممكن أن يصبح كذالك أيضا كمدرب".

وأضاف سيلفا، لقد علمني لامبرد أساليب جديدة ومهارات كثيرة، ومنحني إهتماما كبيرا كما فعل مع باقي زملائي في الفريق، ولكنه كان يواجه معارضة غير مبررة من الإدارة".

ويعتبر سيلفا أول لاعب يكسر حاجز الصمت منذ رحيل لامبرد عن تدريب الفريق، كما يواجه البرازيلي غضب مالك نادي تشيلسي رومان ابراموفيتش، الذي أيد رحيل لامبرد بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.

وأقالت الإدارة فرانك لامبرد بعد تلقيه خمس هزائم ضمن ثماني مواجهات مما جعل النادي يحتل المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

قال تشيلسي في بيانه إنه اتخذ قرارا صعبا جدا بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأفاد النادي أنه تم إبلاغ لاعبي الفريق بعدم القدوم لمركز التدريب حتى وقت متأخر الاثنين، بعد أن يتم الإعلان عن إقالة لامبارد.


وخسر تشيلسي أول مباراة تنافسية لعبها بقيادة لامبارد بنتيجة 4-0 أمام مانشستر يونايتد في اليوم الافتتاحي للدوري الممتاز 2019-20، وهى أكبر هزيمة للبلوز في مباراته الأولى منذ الهزيمة من ميدلسبره بنتيجة 7-2 تحت قيادة داني بلانشفلاور في ديسمبر عام 1978.

وواصل تشيلسى الأداء الباهت تحت قيادة لامبارد بخسارته مباراته التنافسية الثانية، أمام ليفربول بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي عام 2019، وحقق تشيلسى أول
انتصار له تحت قيادة لامبارد بفوزه على نورويتش سيتي بنتيجة 2–3 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 24 أغسطس 2019.


وفاز لامبارد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر عام 2019 بعد فوز تشيلسى بجميع مباريات شهر أكتوبر تحت قيادته، ليصبح ثالث مدرب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ومدرب الشهر، بعد جاريث ساوثجيت وستيوارت بيرس.

وخلال الفترة التي قضاها لامبارد على رأس القيادة الفنية للبلوز، خاض مع الفريق 84 مباراة وحقق الفوز في 44 مباراة وخسر في 25 وتعادل في 15، وفي الدوري الانجليزي خاض أسطورة تشيلسي 57 مباراة وحقق الفوز في 28 وتعادل في 11 وخسر في 18 لقاء آخر

وتردد أن الألماني توماس توخيل، الذي رحل مؤخرا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأبرز لخلافة لامبارد في تدريب تشيلسي.
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