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بين الناس

مواطنة بمحافظة البحيرة تستغيث بالمسئولين بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنها

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استغاثت المواطنة خضرة دسوقي أحمد رمضان القاطنة بعزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من قطع الشئون الاجتماعية بسنهور معاش تكافل وكرامة عنها.

وكشفت خضرة أنها تحصل على المعاش منذ أعوام وأنها لا تملك أي مصدر دخل آخر غيره هى وزوجها الذي كان يعمل باليومية قبل فترة كورونا ومع انتشار الوباء توقف عن العمل.

وأوضحت أنها تفاجأت بداية هذا الشهر بقطع معاشها رغم عدم تملكها أي شيء آخر سوى منزلها التي تسكن به.


وناشدت رئاسة مجلس الوزراء والمسؤولين بوزارة التضامن بالتدخل لصرف معاشها كاملا لعدم وجود أي دخل آخر لهم.

وللتواصل مع الحالة على رقم : 012‪5448618


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



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