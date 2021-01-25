مواطنة بمحافظة البحيرة تستغيث بالمسئولين بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنها





وكشفت خضرة أنها تحصل على المعاش منذ أعوام وأنها لا تملك أي مصدر دخل آخر غيره هى وزوجها الذي كان يعمل باليومية قبل فترة كورونا ومع انتشار الوباء توقف عن العمل.





وأوضحت أنها تفاجأت بداية هذا الشهر بقطع معاشها رغم عدم تملكها أي شيء آخر سوى منزلها التي تسكن به.









وناشدت رئاسة مجلس الوزراء والمسؤولين بوزارة التضامن بالتدخل لصرف معاشها كاملا لعدم وجود أي دخل آخر لهم.





وللتواصل مع الحالة على رقم : 012‪5448618









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استغاثت المواطنة خضرة دسوقي أحمد رمضان القاطنة بعزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من قطع الشئون الاجتماعية بسنهور معاش تكافل وكرامة عنها.