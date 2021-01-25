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رياضة

فرانك لامبارد يودع تشيلسي بـ خيبة أمل

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
غرّد فرانك لامبارد، المدرب المقال من نادي تشيلي، مساء اليوم، على موقع "تويتر"، برسالة مؤثرة يودّع بها ناديه الذي قضى فيه أوقاتًا طويلة كلاعب، ثم بدأ فيه تجربته مدربًا.

وكتب "لامبارد"، في تغريدته، "لقد كان شرفًا كبيرًا إدارة تشيلسي، النادي الذي كان جزءًا كبيرًا من حياتي لفترة طويلة، أود أن أشكر الجماهير على الدعم الرائع الذي تلقيته على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، آمل أن يعرفوا ماذا يعني ذلك بالنسبة إليّ".

وأضاف «عندما توليت هذا المنصب، فهمت التحديات التي تنتظرني في وقت صعب بالنسبة إلى النادي، أنا فخور بالإنجازات التي حققناها، وأنا فخور بلاعبي الأكاديمية الذين خطوا خطواتهم في الفريق الأول وقدموا أداءً جيدًا، هم مستقبل النادي».

وتابع «أشعر بخيبة أمل لأنني لم يكن لدي الوقت هذا الموسم للارتقاء بالنادي إلى المستوى التالي، أود أن أشكر أبراموفيتش، ومجلس الإدارة، واللاعبين، وفريقي التدريبي والجميع في النادي على عملهم الجاد وتفانيهم، خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة».

واختتم لامبارد «أتمنى للفريق والنادي كل النجاح في المستقبل».

وأقالت الإدارة فرانك لامبرد مساء اليوم، الإثنين، بعد تلقيه خمس هزائم ضمن ثماني مواجهات مما جعل النادي يحتل المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

قال تشيلسي في بيانه إنه اتخذ قرارا صعبا جدا بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي. وفاز لامبارد بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر عام 2019 بعد فوز تشيلسى بجميع مباريات شهر أكتوبر تحت قيادته، ليصبح ثالث مدرب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ومدرب الشهر، بعد جاريث ساوثجيت وستيوارت بيرس.

وخلال الفترة التي قضاها لامبارد على رأس القيادة الفنية للبلوز، خاض مع الفريق 84 مباراة وحقق الفوز في 44 مباراة وخسر في 25 وتعادل في 15، وفي الدوري الإنجليزي خاض أسطورة تشيلسي 57 مباراة وحقق الفوز في 28 وتعادل في 11 وخسر في 18 لقاء.

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