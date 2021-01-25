مواطن يوناني يهدي الإسكندرية قطعتين أثريتين من العصر الروماني

كشف انجلوس نابديلزد مواطن يوناني، تفاصيل إهدائه محافظة الإسكندرية قطعتين أثريتين من العصر الروماني.





وقال نابديلزد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن: "المفروض الحاجات دي تروح مكانها، وكبرت وتعلمت في إسكندرية وما قدمته أقل حاجة، والإنسان الحقيقي هو اللي يحافظ على آثار بلده".





وأضاف انجلوس نابديلزد مواطن يوناني، أن: "شكرا لأنكم أعطيتموني الفرصة علشان أرجع الآثار دي"، مقدما التهنئة للمصريين بعيد الشرطة.



