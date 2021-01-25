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توك شو

مواطن يوناني يهدي الإسكندرية قطعتين أثريتين من العصر الروماني

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف انجلوس نابديلزد مواطن يوناني، تفاصيل إهدائه محافظة الإسكندرية قطعتين أثريتين من العصر الروماني. 

وقال نابديلزد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن: "المفروض الحاجات دي تروح مكانها، وكبرت وتعلمت في إسكندرية وما قدمته أقل حاجة، والإنسان الحقيقي هو اللي يحافظ على آثار بلده". 

وأضاف انجلوس نابديلزد مواطن يوناني، أن: "شكرا لأنكم أعطيتموني الفرصة علشان أرجع الآثار دي"، مقدما التهنئة للمصريين بعيد الشرطة. 

وعبر انجلوس نابديلزد، عن سعادته بحياته في محافظة الإسكندرية، قائلا: "أنا مبسوط جدا لأني عايش في الإسكندرية وأعشقها كثيرا وتربيت فيها وعشت فيها أجمل أيام حياتي".
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