ابنة الشهيد خالد السحيلي: أشاهد محادثاتي مع والدي باستمرار ..فيديو

قالت جميلة محمد خالد السحيلي ابنة الشهيد الرائدخالد السحيلي إنه دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار عام 2016 بعد استشهاد والدها بعام وقام بتكريمها وطلبت منه ان التقط صوره معه ووافق مشيرة أنني لا أنسى والدي ابدا واشاهد المحادثات التي كانت بيننا علي الواتس اب وابعدها ادخل في نوية بكاء .





وفي ذلك الصدد أضافت جنة محمد السحيلي ابنة الشهيد الرائد خالد السحيلي رئيس مباحث العريش : انا في الصف الخامس الابتدائي واهملت بعض من دراسة موادي التعليمية بسبب بروفات حفل الاحتفال بعيد الشرطة اليوم حيث انني كنت من ضمن الفتيات الاتي قاموا بتقديم العرض في الاحفال بعيد الشرطة امس .



