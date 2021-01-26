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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية.. بايدن يصدم الجميع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:02 ص
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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شريف سيد
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:

وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى أكثر من 100 مليون إصابة حتى الآن. 
فيما سجل العالم أكثر من 2.1 مليون حالة وفاة حتى الآن، وسط محاولات من جميع دول العالم لتلقيح شعوبها. 

قالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية: إن الرئيس جو بايدن، أعرب عن توقعه بعدم توافر أصوات كافية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وذكرت الشبكة أن بايدن شكك في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الـ 50  لصالح الإدانة.

رصد علماء من روسيا، صورة مجهرية جديدة للطفرة التي تعرض لها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وظهرت في بريطانيا ديسمبر الماضي. 
واتضح من شريط الفيديو أن هذه السلالة أشد فتكا بنسبة تزيد عن 30% عن السلالة الأصلية، وهي صورة التقطها علماء من مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا. 

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على  جازان والشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والجوف.

وقالت الأرصاد السعودية إن منطقة جازان ستشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حيث تستمر إلى مساء الثلاثاء. 

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 100 مليون إصابة. 
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